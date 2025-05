Sgarbi: mi sento meglio, avevo bisogno di rallentare

«Mi sento meglio, ho cercato di prendermi cura di me e del mio corpo, ho cercato di rallentare. Ne avevo bisogno». Lo ha detto Vittorio Sgarbi, parlando in un’intervista al Corriere della Sera del suo ricovero al Policlinico Gemelli di Roma per una sindrome depressiva. Ora, spiega, «tra le cose nuove che cerco di fare ogni giorno c'è il camminare a piedi, provo a godermi la città». In questi mesi, racconta, «ho scritto, non ho mai smesso di scrivere, in questi mesi è uscito il mio libro sulla Natività, tra poco ce ne sarà un altro».

La sua compagna Sabrina Colle, per festeggiare il suo 73esimo compleanno, ha postato sui social la foto di un loro bacio: «Mi hanno riempito d’amore, ma è Sabrina il mio più grande sostegno», assicura il critico in un’intervista a La Repubblica. Leone XIV, commenta, «mi piace molto: è una figura nuova che credo sarà capace di rappresentare la tradizione come un Papa del Rinascimento e di portare avanti una rivoluzione curiale rispetto a Bergoglio. Anche l’estetica conta e nel suo caso (ha rimesso mozzetta rossa, ndr) l’abito fa decisamente il monaco».