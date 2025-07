Achille Costacurta, la nuova vita a Mondello: "Ho provato a togliermi la vita, ho fatto tanti errori"

Achille Costacurta a cuore aperto. Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, nato nel 2004, ha parlato per la prima volta delle travagliate vicissitudini degli ultimi anni. Una vita sregolata, nonostante due genitori molto uniti, tra droghe e tentato suicidio. E ora la rinascita. Arrivata non a Milano, dove è nato e cresciuto, bensì a Mondello, in Sicilia: qui ha riscoperto se stesso. Costacurta si racconta in una intervista a "Repubblica". Achille Costacurta ricorda il suo primo giorno in Sicilia: "Febbraio. Mondello, bar Galatea. Sono appena arrivato. Chiedo informazioni sul supermercato. 'Se vuoi ti diamo le chiavi del furgone per andare a fare la spesa'. Eccola Palermo. Cose che a Milano non mi sono mai capitate, neanche con gli amici di una vita". Della città siciliana gli piace la gente, che "non giudica. Ti tende la mano, ti accoglie. A Palermo mi sono sentito così. Mi ha aiutato". Ha scelto Palermo per "cambiare aria. Milano mi metteva ansia".