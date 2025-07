Il padre del 17enne morto sotto la sabbia a Montalto di Castro è indagato per omicidio colposo

Il padre di Riccardo Boni – il diciassettenne morto giovedì scorso a Montalto di Castro dopo essere rimasto sepolto nella buca di sabbia che stava scavando – risulta ora iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo. Lo riporta il Corriere della Sera

La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo a titolo precauzionale: l’ipotesi di reato serve a valutare eventuali negligenze paterne, poiché la legge attribuisce ai genitori la responsabilità dei figli minorenni. Saranno gli accertamenti affidati alla polizia giudiziaria a chiarire come siano andati i fatti. Non si esclude che l’uomo chieda di comparire spontaneamente davanti ai magistrati per spiegare subito la propria version