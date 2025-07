Il piccolo Allen ritrovato: "Era immobile, poi ha alzato un braccio ed è stata un'emozione unica"

«Il bambino era nel bosco ai margini di un vallone, rannicchiato tra roveti ed erbacce e immobile, fermo. Non ha detto niente. Poi ha alzato una braccio, ha cominciato a toccarsi il naso e da quel momento è stata un’emozione unica, perché abbiamo visto che era vivo».

A raccontare questi attimi pieni di emozione è Dario Mattiauda, il soccorritore della protezione civile di Pompeiana, che ha scoperto stamattina assieme ad altri due volontari il piccolo Allen. «Non era spaventato», ha aggiunto e alla domanda se fosse ferito ha detto: «Logicamente c'è la vegetazione, ci sono roveti, aveva leggere escoriazioni, ma apparentemente stava bene».

I soccorritori hanno poi aggiunto: "vedevano una sagoma, qualcosa che non c'entrava niente con la vegetazione intorno - ha proseguito riprendendo il discorso del ritrovamento -. Non sapevo di cosa potesse trattarsi, poi ho visto che era il bambino. A quel punto ho chiamato subito il 112. Il bimbo lo abbiamo toccato noi, ci siamo accertati che potesse muoversi; quindi, l’abbiamo preso in braccio per portarlo in auto».