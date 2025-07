Il piccolo Allen ritrovato, il prefetto di Imperia: "Ho disposto l'ispezione dei cunicoli"

«Ho disposto di intesa con il comandante dei vigili del fuoco che i soccorritori andassero a verificare anche tutti i cunicoli della zona fino all’autostrada. La scorsa notte hanno lavorato su questo e oggi, finalmente, è stato trovato il posto dove il bambino, che è vivo e sta bene anche se è un pò provato, si era andato riparare».

Lo ha detto all’ANSA il prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, che ha coordinato le operazioni di ricerca di Allen Bernard Ganao, il bimbo di 5 anni scomparso l’11 luglio scorso da un camping di frazione Latte, a Ventimiglia, dove era appena arrivato con i genitori e la sorella per trascorrere un breve periodo di villeggiatura. Secondo quanto appreso, Allen si era nascosto in un anfratto, pare all’interno di un ripetitore, vicino all’autostrada. Determinante, comunque, a detta dello stesso rappresentante di governo, è stato il supporto dello psicologo Roberto Ravera al quale è stato chiesto un consulto per capire i comportamenti, ma soprattutto dove avrebbe potuto nascondersi un bambino affetto da autismo. E’ emerso, che avendo paura dei rumori, sicuramente avrebbe scelto un posto sicuro, come appunto un cunicolo. Da lì la disposizione del prefetto di ispezionare tutti gli anfratti della zona. «Voglio ringraziare le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, il soccorso alpino, i volontari, le unità cinofile, la capitaneria di porto e tutti quelli che hanno operato incessantemente in questi giorni e notti - conclude Romeo - per la ricerca del bambino che abbiamo trovato vivo».