Palermo: è morto a 56 anni Gaspare Cucinella, ginecologo e primario dell’ospedale Cervello

A confermare la notizia il sindaco di Cinisi, Vera Abbate, che sui social ha scritto: «Figlio del nostro concittadino, il dottor Nicola Cucinella, Gaspare è stato un punto di riferimento nella sanità siciliana. Abbiamo appreso la notizia della sua morte con grande costernazione e profondo dolore. Un male incurabile lo ha strappato prematuramente all’affetto dei suoi cari, della sua comunità e del mondo medico, al quale ha dedicato tutta la sua vita con passione, competenza e umanità. Perdiamo un apprezzato ricercatore e un maestro per tanti studenti e giovani medici. A nome mio personale e dell’intera comunità, esprimo il più sincero cordoglio alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Ci stringiamo a voi in questo momento di immenso dolore».

E’ morto all’età di 56 anni Gaspare Cucinella, ginecologo e primario dell’ospedale Cervello di Palermo. Cucinella, professore associato e docente della scuola di specializzazione in Ginecologia, Ostetricia e Fisiopatologia della riproduzione umana dell’Università degli Studi di Palermo, è stato stroncato da un male incurabile.

Sono arrivate anche le condoglianze del sindaco Lagalla: «È con profondo sgomento che ho appreso della prematura scomparsa del professore Gaspare Cucinella. La comunità medico-scientifica palermitana perde non solo un punto di riferimento nella comunità, ma anche una figura guida per tanti studenti, grazie anche alle sue importanti esperienze all’estero. Ai suoi familiari e a tutti i medici e operatori del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Cervello rivolgo il cordoglio e la vicinanza di tutta l’amministrazione comunale in questo momento di dolore»