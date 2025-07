Con lo scooter in una scarpata, morto un 17enne in provincia di Firenze

I Vigili del fuoco di Firenze, distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti alle ore 23.45 nel comune di Impruneta in Via Chiantigiana per il Ferrone per un incidente stradale che ha visto un ciclomotore guidato da un 17enne uscire dalla carreggiata. Giunti sul posto, hanno raggiunto il ragazzo nella scarpata ma, nonostante le manovre di rianimazione effettuate dal personale sanitario il medico, non si è potuto che constatarne il decesso.