Esame da avvocato, il Tar annulla la bocciatura: “Il voto numerico non è sufficiente”

Non basta un giudizio con un semplice numero per giustificare una bocciatura: per questa ragione il Tar del Piemonte permetterà a una aspirante avvocata di ripetere l’esame di abilitazione alla professione forense.

La giovane aveva sostenuto la prova scritta a Firenze e la sottocommissione le aveva assegnato il voto 15 (su 30), non sufficiente per l’ammissione agli orali. I giudici hanno però osservato che il numero, da solo, non rispecchia i nuovi criteri di valutazione fissati nel dicembre del 2024 dalla commissione presso il Ministero della giustizia. «Non è possibile individuare le lacune», si legge nell’ordinanza.