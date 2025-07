Incendiata la Balena di Allegrucci alla Triennale di Milano, arrestato il piromane. Giuli: "Atto vile"

Arrestato per incendio doloso dagli agenti della Questura il 33enne egiziano senza fissa dimora che stamani ha incendiato la Balena di Jacopo Allegrucci davanti alla Triennale di Milano. All'arrivo dei poliziotti l'uomo si stava allontanando e alcuni passanti lo hanno indicato agli agenti che l'hanno fermato.

Il gigantesco cetaceo in cartapesta azzurra era stato realizzato per la mostra cominciata il 13 maggio. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del Fuoco mentre gli agenti della Polizia di Stato sarebbero sulle tracce del piromane. L'installazione è una delle quattro di animali in via di estinzione per la Triennale e fa parte del progetto di Allegrucci, che è anche maestro dei Carri di Viareggio, «La fragilità del futuro».

Il ministro Giuli: "Atto vile"

«L'incendio doloso che ha distrutto la grande Balena di Jacopo Allegrucci alla Triennale di Milano è un atto vile e insensato che colpisce non soltanto un’opera di straordinaria forza simbolica, ma anche la cultura, la libertà creativa e la coscienza civile del nostro Paese». Lo afferma il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

«Questo gesto di violenza e inciviltà - prosegue - ferisce un progetto che attraverso l’arte denunciava la fragilità del futuro e la necessità di tutelare le specie in via di estinzione. Esprimo piena solidarietà all’artista, alla Triennale di Milano e a tutti coloro che hanno lavorato per dare vita a un’esperienza culturale di alto valore» conclude il ministro.