Nuova gara per vendere l'ex Ilva, da oggi i confronti

Otto milioni di tonnellate di acciaio green da produrre in Italia ogni anno, delle quali sei a Taranto. Questo l’obiettivo del governo indicato nel piano di decarbonizzazione presentato ai sindacati in un incontro al ministero delle Imprese alla vigilia dell’incontro con gli enti locali sull'accordo interistituzionale necessario alla nuova autorizzazione integrata ambientale e sanitaria Aia.

Il piano prevede tre forni elettrici nell’acciaieria pugliese e uno a Genova più quattro impianti per la produzione del preridotto che è necessario ad alimentare i nuovi forni, da realizzare a Taranto (se accetterà di ospitare una nave rigassificatrice) o in un altro territorio del Mezzogiorno, forse Gioia Tauro. Sarà comunque necessaria una nuova gara per trovare un acquirente.

Il bando attuale, giunto alla trattativa in esclusiva con gli azeri di Baku Steel, andrà aggiornato alle nuove condizioni del piano che impongono tempi più rapidi per la decarbonizzazione, tagliati da dodici a sette o otto anni. Lo ha confermato il ministro Adolfo Urso in un’intervista al Messaggero dove ha indicato la volontà di adeguare il concorso «già a fine luglio». È «verosimile», secondo il ministro che alla luce della programmata decarbonizzazione «si manifestino ulteriori partner internazionali».