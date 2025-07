"Ti taglio l'orecchio". Marito e moglie aggrediti e sequestrati in casa a Roma: sei arresti. La "regia" la dettava un boss dal carcere

Marito e moglie erano appena rincasati quando, una volta aperta la porta di casa, sono stati sorpresi di spalle da quattro malviventi che li hanno aggrediti e sequestrati: volevano che consegnassero loro le chiavi dell’appartamento affidategli da una coppia di amici momentaneamente fuori città. I sei presunti responsabili sono arrestati stamani dalla Polizia per sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina aggravata in concorso e porto abusivo di armi dopo un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma.

Tutto è cominciato lo scorso maggio, quando alla Sala Operativa della Questura è giunta la segnalazione di un gruppo di malviventi che cercavano di introdursi in un appartamento in via di Val Melaina, nella prima periferia di Roma. Sono intervenuti i Falchi, che sono riusciti a bloccare sulle scale, mentre provavano a fuggire, tre delle quattro persone che avevano fatto irruzione in casa. Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe stato gettato a terra e colpito alla testa col calcio di una pistola, alla donna è stata tappata la bocca per impedirle di chiedere aiuto.