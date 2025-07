Tredicenne adescata sui social e violentata a Monza. A Napoli si indaga su abusi in un hotel del centro

La promessa di un incontro innocuo, con la bugia di un’età compatibile, si è trasformata in un incubo per una tredicenne di Monza, raggirata e poi violentata da un 25enne sudamericano. L’uomo, domiciliato in città, è stato fermato nella tarda mattinata di venerdì dalla Polizia di Stato, al termine di una rapida indagine e poco prima che salisse su un volo diretto nel suo Paese di origine. La giovanissima, nonostante lo shock, dopo essersi confessata con un’amica ha chiamato il 112 e avvisato i genitori. Sempre la Polizia, questa volta a Napoli, sta indagando su una serie di abusi che sarebbero avvenuti in un noto albergo del centro città e che vedrebbero nella veste di presunte vittime e di presunti autori dipendenti della stessa struttura alberghiera. Due donne hanno presentato un esposto nei confronti di due loro colleghi che all’epoca dei fatti contestati ricoprivano entrambi ruoli manageriali.

Sul caso di Monza, sembra che la minore sia entrata in contatto con il suo stupratore su Instagram, un nome come tanti spuntato fuori da contatti comuni. Quando lui le ha scritto per la prima volta, ha detto di avere 17 anni e lei gli ha creduto. Dopo circa una settimana, mercoledì scorso, lei ha accettato di incontrarlo, a patto che fosse in un luogo affollato e lui ha proposto la stazione ferroviaria. Una volta lì il 25enne ha convinto con una scusa la ragazzina a seguirlo verso una zona isolata, tra gli alberi lungo il canale Villoresi, dicendole che si trattava di un’area frequentata. Quando lui ha steso un asciugamano sull'erba e le ha detto di togliersi le scarpe e le calze, lei si è spaventata e solo allora lui le ha rivelato di avere dodici anni in più di lei. Nonostante i tentativi di resistere e sottrarsi all’aggressione, la tredicenne è stata violentata. Subito dopo ha tentato la fuga, a piedi nudi, ma lui l’ha raggiunta e l’ha minacciata con un coltello, per poi riportarla alla stazione e fuggire. Una volta a casa, lei ha telefonato alla sua migliore amica e, dopo una notte insonne, ha trovato la forza di chiedere aiuto. Portata d’urgenza alla clinica Mangiagalli di Milano, dove è stata accertata la violenza, la minorenne è stata sentita dagli investigatori e dal magistrato, con tutte le cautele del caso, per poter ricostruire l’accaduto. Dopo aver raccolto il suo racconto, i poliziotti della Scientifica hanno effettuato un sopralluogo sul luogo dello stupro, dove hanno recuperato una bottiglia di Coca-Cola dalla quale l’aggressore aveva bevuto e l’involucro di un preservativo usato e hanno poi sequestrato gli indumenti che la giovanissima vittima indossava al momento dei fatti.