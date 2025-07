Camion travolge un'auto ferma in galleria, tre morti sull'A1: una bambina di 5 anni in prognosi riservata

Uno stop improvviso in galleria mentre viaggiava in careggiata nord. Così una Fiat Panda, fermatasi in corsia di marcia, è stata travolta da un tir che non è riuscito ad evitare il violento impatto. È pesante il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi nella galleria di Base della Variante di Valico, sull'A1, nel tratto toscano ma al confine con l’Emilia Romagna, tra Firenzuola e Badia. Le vittime sono Mauro Visconti, 69 anni, di Verbania, Nydia Zoila Albuquerque Basulto, 65 anni, di Lima (Perù) e Carla Stephany Visconti, 39 anni , anche lei nata in Perù. Una bambina di 5 anni è in prognosi riservata all’ospedale pediatrico fiorentino Meyer e un’altra donna, 35 anni, è in condizioni molto gravi, per un politrauma, ed è ricoverata al trauma center del policlinico di Careggi. Anche per lei prognosi riservata. Fino al tardo pomeriggio le vittime non erano state tutte ancora identificate. Illeso invece il conducente dell’autocarro: sottoposto ai consueti controlli è risultato negativo all’alcoltest e alle analisi antidroga. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, le pattuglia della polizia stradale da Bologna, il personale di Autostrade e sanitari inviati sia dalla centrale del capoluogo toscano sia da quella bolognese.

La circolazione nel tratto è rimasta bloccata completamente in nord dalle 14 a poco prima delle 16, prima per consentire le operazioni di soccorso poi per eseguire i rilievi del caso e la rimozione dei mezzi. Intorno alle 17, il traffico è tornato regolare anche sulle altre corsie. Nel frattempo si è formata una coda di 7 chilometri e i tecnici di Autostrade hanno provveduto a distribuire bottiglie di acqua agli automobilisti. In base a una prima ricostruzione, i cinque viaggiavano a bordo di una Panda, in direzione Bologna. La trentacinquenne sarebbe stata alla guida dell’auto e seduto accanto c'era l'uomo, sui sedili posteriori viaggiavano le altre due passeggere, la bambina e un cane: anche l’animale è morto nell’impatto. All’improvviso, la vettura si sarebbe fermata sulla corsia di marcia, all’interno della galleria. Alcune auto che sopraggiungevano sarebbero riuscite ad evitarla mentre il camion avrebbe cercato di frenare ma non è riuscito a evitare l'impatto, molto violento, con l’utilitaria. Per ricostruire la dinamica sono al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere del sistema di sicurezza. Poi sarà necessario anche capire perché la Panda si è fermata, se ad esempio a causa di un guasto.