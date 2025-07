Droga, smantellata rete dedita al traffico di stupefacenti tra Italia e Spagna: nove arresti

Un’organizzazione radicata in Italia, con un raggio di azione tra Toscana, Liguria e Lombardia, e con ramificazioni in Spagna, è stata sgominata all’alba di oggi, al termine di un’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo della Procura di Genova. L’inchiesta ha portato all’emissione di 13 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, accusati di appartenere a un’associazione per delinquere dedita al traffico internazionale di droga.

Nove persone sono finite in custodia cautelare in carcere, mentre per altri quattro soggetti sono scattate misure meno restrittive: obbligo di dimora e presentazione quotidiana ai carabinieri. L'operazione è stata condotta dai militari del nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Massa Carrara, con il supporto del Centro Operativo della Direzione investigativa antimafia di Firenze e il coinvolgimento dei reparti dell’'Arma di Lucca, La Spezia, Milano, nonchè di unità cinofile ed elicotteri. L'indagine, come spiega un comunicato del procuratore distrettuale di Genova, Nicola Piacente, ha ricostruito l’intera filiera: dall’acquisto e importazione di hashish e marijuana dalla Spagna, fino alla distribuzione nelle piazze di spaccio delle province di Massa Carrara, Lucca, La Spezia e Milano. Gli indagati disponevano di mezzi dedicati per il trasporto, luoghi di stoccaggio - cantine, box e appartamenti tra Massa, Camaiore, Montignoso, Serravezza e Sarzana - e di una fitta rete di contatti e canali di comunicazione criptata, basata sulla piattaforma Sky Ecc. Ma non solo droga: nel corso delle perquisizioni sono emerse anche armi da fuoco, munizioni e ordigni esplosivi, con l’aggiunta della contestazione ex art. 74, comma 4, del Testo unico sugli stupefacenti, che prevede aggravanti in caso di disponibilità di armi.