Morto il videomaker siciliano Giuseppe Di Lorenzo

E’ morto, a Palermo, Giuseppe Di Lorenzo, operatore per diverse testate locali e nazionali. Aveva 68 anni, ed era ricoverato alla clinica Maddalena. A ricordarlo, in un post su Facebook, la redazione del Tgs che lo descrive come "uno dei migliori e più instancabili operatori e montatori siciliani. A lungo ha lavorato con noi a Tgs, passato poi da vincitore di concorso al Centro del Catalogo della Regione. Colto, curioso, appassionato di beni culturali, ha attraversato la storia contemporanea con piglio da reporter, sensibile ma anche guascone e gioviale. Mancherà il suo amore per Palermo, la sua passione per i fatti e per le persone, la voglia di raccontare che lo ha portato in giro per il mondo".

"Professionale e appassionato. Nei suoi racconti Giuseppe Di Lorenzo, per tanti Peppino, ricordava le innumerevoli avventure vissute con la telecamera in spalla": così la Stampa parlamentare siciliana che in un post su Facebook manda "un abbraccio ai familiari".