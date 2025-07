Processo Santanchè rinviato, ma per i pm c'è "rischio prescrizione". Cade l'accusa per Visibilia

I giudici della seconda penale di Milano hanno deciso di rinviare al 16 settembre il processo per falso in bilancio a carico della ministra Daniela Santanchè e altri, anche per decidere, tra due mesi, la questione posta dalle difese di estromissione delle parti civili, i piccoli soci di Visibilia. Un rinvio contestato dai pm Marina Gravina e Luigi Luzi che hanno evidenziato il «rischio prescrizione» e «l'interesse della giustizia per la ragionevole durata del processo: con questi ritmi - hanno detto - rischiamo di andare troppo in là». Dopo un botta e risposta tra i pm e il presidente Giuseppe Cernuto, è stato confermato il rinvio.

Giudici, "su Visibilia srl imputazione troppo generica"

Intanto, nel processo milanese a carico della ministra del Turismo Daniela Santanchè e altri per ipotesi di falso in bilancio su Visibilia, gruppo editoriale fondato dalla senatrice di FdI, perde un imputato, ossia la società Visibilia srl in liquidazione. I giudici, infatti, accogliendo l’eccezione della difesa della società, col legale Giovanni Morgese, hanno dichiarato «nullo» il capo di imputazione formulato dai pm nei confronti della srl per «indeterminatezza» e «genericità» con "compromissione del diritto di difesa». Gli atti su questa accusa, dunque, tornano alla Procura e il processo va avanti per gli altri 16 imputati, ministra compresa.