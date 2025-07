"Se non vinci porti sfortuna". La Santanchè "giustifica" così l'assenza delle istituzioni al trionfo di Sinner a Wimbledon

Così la ministra del Turismo, Daniela Santanchè , nel corso della conferenza di presentazione dei Mondiali open di sci nautico, in merito alle critiche per l’assenza di cariche politiche alla finale di Wimbledon. «Io non potrei mai vivere senza sport, che è una dimensione fondamentale per l’essere umano. Ricordo che quando c'era la finale a Parigi con Sinner - aggiunge in riferimento all’ultimo Roland Garros - io guardavo la tv e ho fatto un post social scrivendo 'Forza Sinner'. Ha perso e non vi dico cosa mi hanno scritto. Siamo così e ce ne facciamo una ragione», prosegue.

Poi, in merito al connubio tra sport e turismo, Santanchè ammette come «sia vincente. Occasioni come queste ci devono far pensare in grande ed essere più orgogliosi di quello che l'Italia rappresenta nel mondo. Oggi il turismo sportivo rappresenta il 10% di quello che è il turismo in generale, abbiamo 4 milioni e mezzo di turisti sportivi. L’Italia è una nazione di qualità e non di quantità, gli eventi portano un turismo di qualità a tutti i livelli e non solo lusso. Il Governo può lavorare affinché tutti possano crescere, dare posti di lavoro e far crescere l’industria del turismo. Abbiamo tantissimi eventi che ci aiutano a destagionalizzare».