Camorra: scommesse e giochi in mano ai Casalesi, arrestato un boss

Le mani del clan dei Casalesi sulle scommesse online, giochi e slot-machine, un’attività che ha portato a nove misure cautelari, eseguite nel Casertano dal nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Napoli. Tra gli arrestati Raffaele Letizia, elemento di vertice del clan dei Casalesi fazione Russo-Schiavone. L’inchiesta della procura partenopea ha ricostruito l’esistenza di un gruppo dedito alla raccolta abusiva delle scommesse per conto del clan dei Casalesi sia mediante l’installazione, in 12 locali dell’agro aversano, di apparecchi da gioco, come videopoker e slot machine non connessi alla rete informatica dell’agenzia delle dogane e monopoli, sia attraverso l’organizzazione di scommesse clandestine su 14 piattaforme telematiche, altrettanto non autorizzate.

Raffaele Letizia, già condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso, è rientrato alla fine del 2021 a Casal di Principe, dopo un periodo di libertà vigilata, trascorso a Anzio, da dove ha iniziato a preparare il ritorno a casa, ricominciando a frequentare uomini legati al clan o comunque pregiudicati. Nel comune del Casertano, ha riattivato una cellula criminale dell’organizzazione e ampliato la rete di bar e di altri esercizi commerciali dove poter installare le macchine da gioco illegali. Letizia ha potuto contare su una serie di prestanome e per la raccolta abusiva delle scommesse clandestine nell’interesse del clan con siti internet dedicati e conti di gioco per gli scommettitori è riuscito a coinvolgere anche agenzie autorizzate, ai cui titolari riconosceva una percentuale del 2% sulle scommesse non autorizzate gestite in modo parallelo. Per sei indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per due gli arresti domiciliari e per un altro il divieto di dimora nelle province di Napoli e Caserta.