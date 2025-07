E' morta anche la piccola Summer, ferita ieri nell'incidente sulla A1: in gravi condizioni la madre. Il bilancio sale a 4 vittime

Si è aggravato ulteriormente il bilancio dell’incidente stradale accaduto ieri in A1 a Barberino del Mugello che ha distrutto una famiglia di Gravellona Toce, in provincia del Verbano Cusio Ossola. E’ morta all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove era ricoverata in condizioni gravissime, Summer, la bimba di 4 anni che viaggiava con i nonni, la zia e la mamma a bordo della Fiat Panda travolta da un tir. Le vittime adesso sono 4. Si tratta, oltre alla bambina, di Mauro Visconti, 69 anni, ex dipendente comunale originario di Verbania, sua moglie Zoila Nydia Basulto Albuquerque, 65 anni, nata in Perù e operatrice socio-sanitaria a Verbania, e la figlia Stefany Carla, 39 anni, anche lei nata in Perù. Tutti risiedevano a Gravellona Toce, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

La notizia è stata confermata dai Carabinieri del Comando provinciale di Verbania. Restano ancora gravissime le condizioni di Silvana Visconti, 37 anni, la mamma della piccola, che era al volante dell’auto e che fino ad ora è l’unica sopravvissuta.