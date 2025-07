Febbre del Nilo, due casi nel Lazio: si tratta di due persone di Latina

Nel Lazio è stato accertato il primo caso di West Nile e un altro caso sospetto in attesa di verifica. Da quanto si apprende da fonti sanitarie, il contagio di un paziente è stato accertato dall’Istituto Spallanzani di Roma, mentre per un altro è in attesa dell’esito esami. Si tratterebbe, da i primi riscontri, di due persone 70enni di Latina, non collegate tra loro. Entrambe starebbero in cura all’ospedale Goretti di Latina.

Potrebbe essere prevista già per oggi una cabina di regia per tutte le iniziative di prevenzione ma, sottolineano le fonti, attualmente non c'è allarme per lo stato di salute dei due pazienti.