Investe la ex 19enne e le sue amiche ad Acerra, arrestato

La loro storia è durata nove mesi. Nove mesi di violenze, gelosie, aggressioni continue. L’ha picchiata, l’ha presa a morsi, le vietava di vedere le sue amiche. Vessazioni alle quali lei, 19 anni, ha deciso di dire basta, pur non denunciandole. E così ha messo fine alla storia, ma non alle violenze. Lui, operaio di venti anni, ha infatti continuato a perseguitarla fino a investirla con lo scooter. E' accaduto ad Acerra, in provincia di Napoli. La 19enne è stata colpita mentre era con le sue amiche: sono tutte in ospedale e per fortuna non rischiano la vita. Una storia di violenza che si è registrata anche in un altro comune del Napoletano, Pompei: lì la vittima, minorenne, ha denunciato tutto ed è riuscita a far arrestare il suo ex.

Ad Acerra è successo tutto in una manciata di secondi e la tragedia si è evitata davvero per poco. Erano cinque mesi che i due si erano lasciati ma lui non ha mai smesso di sottoporla a violenze: ha tentato di aggredirla, le ha danneggiato l’auto, l'ha colpita anche con degli sputi. Ieri la ragazza era seduta su una panchina nella casa comunale di via Palatucci. Lui la stava cercando da ore, dappertutto. Riesce a trovarla, la insulta, la schiaffeggia.