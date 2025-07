Meno imposte regionali per rendere la Sicilia attrattiva: incentivi a particolari categorie

La norma è molto tecnica e ha avuto un iter lungo e travagliato. L’effetto è però abbastanza semplice: la Regione potrà abbassare o anche azzerare alcune imposte per favorire il trasferimento in Sicilia di cittadini europei e potrà anche concedere incentivi a particolari categorie di siciliani per favorire progetti di sviluppo. È passata a Roma la cosiddetta norma Portogallo. Una legge che attua alcune previsioni dello Statuto e che permetterà alla Regione di agire sulla leva fiscale per creare condizioni di vantaggio.

Il testo è stato approvato in Sicilia dopo un negoziato iniziato nel 2021 con lo Stato dall’allora assessore all’Economia Gaetano Armao (oggi consulente del presidente Schifani) e nella notte di lunedì ha avuto il via libera anche dal Consiglio dei ministri. Ora manca solo la ratifica del presidente della Repubblica, che firmerà un proprio decreto e poi con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale diventerà immediatamente operativa.

È stato lo stesso governatore ieri a spiegare gli effetti della norma approvata: «È un passo storico che, a quasi ottant’anni dalla adozione dello Statuto, riconosce finalmente alla Sicilia la possibilità di applicare una fiscalità di sviluppo. Potremo intervenire sulle aliquote fiscali di nostra competenza, riducendole fino ad azzerarle, per attrarre investimenti esterni e favorire anche imprese e cittadini siciliani».

