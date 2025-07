Ponte sullo Stretto, l'accordo di programma punta alla trasformazione del territorio: nuove stazioni, collegamenti e viabilità

L’accordo di programma sul Ponte dello Stretto di Messina firmato oggi al Mit indica la competenza degli interventi da realizzare.

In particolare, come spiega una nota, quelli propedeutici e funzionali di competenza Anas riguardano: la consegna a Stretto di Messina, a valle della delibera CIPESS, dell’Area di Servizio Villa San Giovanni Est già dismessa; la delocalizzazione dell’area di servizio Villa San Giovanni Ovest, a cura di Stretto di Messina; Stretto di Messina, inoltre, svilupperà idonee soluzioni progettuali finalizzate al mantenimento in esercizio della attuale Area di Servizio Villa San Giovanni Est; e infine l’assenso alla realizzazione di un attraversamento autostradale fra le due ex aree di servizio di Villa San Giovanni per consentire la funzionalità del cantiere.

«I costi degli interventi a cura di Stretto di Messina, inerenti le aree di servizio di Villa San Giovanni Est e Ovest, sono già ricompresi nel costo complessivo dell’Opera» precisa la nota. Quanto agli «interventi propedeutici e funzionali di competenza di RFI questi riguardano: il completamento, nell’ambito della realizzazione della linea Av/Ac Battipaglia - Reggio Calabria, del lotto Buonabitacolo-Praia e del lotto Gioia Tauro- Reggio Calabria; la realizzazione del collegamento, entro il 2032, tra l’intervento di competenza Stretto di Messina e la linea tradizionale Battipaglia-Reggio Calabria, costituito dai rami di connessione alla linea ferroviaria verso Villa San Giovanni e Reggio Calabria; la realizzazione, entro il 2032, dei rami di collegamento tra la galleria Santa Cecilia e la linea Messina-Catania; la realizzazione della nuova Stazione di Messina Gazzi, previa condivisione con gli enti locali per la rifunzionalizzazione di Messina Centrale; Stretto di Messina si impegna a realizzare le fermate metropolitane nelle località di Papardo, Annunziata ed Europa, per l’utilizzo della nuova infrastruttura ferroviaria anche come sistema metropolitano; Stretto di Messina provvederà alle opere di mascheramento della Variante Ferroviaria di Cannitello; Stretto di Messina provvederà inoltre al completamento della riqualificazione del lungomare di Villa San Giovanni.

Anche in questo caso, i costi degli interventi a cura di Stretto di Messina sono già ricompresi nel costo complessivo dell’Opera.

Sarà in capo a RFI la manutenzione ordinaria e straordinaria della parte ferroviaria dell’opera.

Quanto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si impegna, infine, a porre in essere ogni iniziativa atta a consentire: la realizzazione, nell’ambito del collegamento autostradale Giostra-Annunziata, della seconda galleria e adeguamento della esistente; la realizzazione del collegamento tra il nuovo svincolo di Curcuraci-Fiumara Guardia e la Strada Panoramica dello Stretto.