Salvatore Borsellino: «Sulle stragi di Cosa nostra c’è un depistaggio istituzionale»

«Dal punto di vista giudiziario ci troviamo in uno dei periodi più neri, da trent’anni a questa parte. Oltre agli innumerevoli depistaggi, che sono avvenuti nel corso dei processi Borsellino uno e due, si è dovuto addirittura arrivare al quater, per avere uno spiraglio di giustizia. Adesso siamo passati ad un altro livello: dai depistaggi organizzati dai servizi segreti, da La Barbera, attraverso Scarantino, siamo giunti ai depistaggi istituzionali. Quello che sta mettendo in atto la commissione parlamentare Antimafia, in linea con la procura di Caltanissetta, è un vero e proprio depistaggio istituzionale». Lo dice all’Ansa Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, ucciso nell’attentato di via Mariano D’Amelio a Palermo, il 19 luglio 1992, insieme ai cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

A pochi giorni dal 33esimo anniversario della strage il fratello di Paolo dice che «addebitarla soltanto a Cosa nostra e ad un fantomatico dossier mafia-appalti, è sbagliato. Il dossier mafia appalti, per quanto Paolo possa averlo avuto tra le mani, non giustifica assolutamente l’accelerazione della strage di via D’Amelio, che viene compiuta in un momento sfavorevole anche per la mafia stessa. Ha provocato l’approvazione del decreto legge sul 41bis e la legge sui collaboratori di giustizia. Con quella strage il decreto legge fu approvato e quindi fu un danno per la stessa associazione criminale».

