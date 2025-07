Sei anni con sconto in appello ad Andrea Bonafede, "postino" del boss Matteo Messina Denaro

Pena ridotta a uno dei principali fiancheggiatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro: per Andrea Bonafede, classe 1969, originario di Campobello di Mazara (Trapani), la pena è stata ridotta di otto mesi dalla Corte d’appello di Palermo. L’uomo, cugino omonimo del geometra classe 1963, che aveva prestato l’identità a Matteo Messina Denaro, dovrà così scontare 6 anni.

Per lui, che agiva da postino del superboss di Castelvetrano (Trapani) i giudici hanno respinto la richiesta di aggravamento delle imputazioni e della pena, avanzate dalla Procura di Palermo, che voleva la sua condanna per associazione mafiosa e non solamente per favoreggiamento aggravato dall’agevolazione di Cosa nostra.

La Dda ora valuterà il ricorso in Cassazione: Bonafede del 1969 avrebbe fatto da trait d’union tra il latitante e il suo medico, Alfonso Tumbarello, l’avrebbe accompagnato a Palermo nel 2012 e nel 2014, a fare spese e un tatuaggio, poi, nel 2020, a comprare un’automobile con falsi documenti e poi gli avrebbe consegnato il cellulare durante il ricovero all’ospedale di Mazara del Vallo (Trapani).