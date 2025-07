Evaso dopo la laurea: fermato Andrea Cavallari, uno dei condannati per la strage di Corinaldo. Era a Barcellona

È stato catturato Andrea Cavallari, uno dei condannati per la strage di Corinaldo, evaso nei giorni scorsi dopo aver discusso la tesi di laurea all’Università di Bologna. Cavallari si trovava a Barcellona ed è stato fermato, in strada, nella tarda mattinata. A distanza di due settimane da quando, dopo la laurea in Scienze giuridiche conseguita all'università di Bologna, e dopo il pranzo con i familiari, il 26enne condannato a 11 anni e 10 mesi per i fatti di Corinaldo è sparito nel nulla. Secondo un ipotesi Cavallari sarebbe stato in Ucraina o in Sudamerica: due diverse piste per la sua fuga, ma l'ipotesi più inquietante è che anche gli studi universitari facessero parte del suo piano di scappare e sfuggire al carcere. E invece oggi l'arresto a Barcellona.