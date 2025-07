Il ciclista 19enne Samuele Privitera morto dopo una caduta al Giro della Valle d'Aosta

Il mondo dello sport è in lutto per la morte del ciclista Samuele Privitera di 19 anni. Il corridore della Hagens Berman Jayco è morto nella tarda serata di ieri all’ospedale "Umberto Parini" di Aosta a seguito di una caduta avvenuta a 32 chilometri dal termine della prima tappa del 61esimo "Giro della Valle d’Aosta". Come informa anche la stessa Federciclismo, «non è ancora chiara la dinamica dell’incidente in cui è rimasto coinvolto lungo un tratto di strada in discesa in località Pontey, pare che Privitera abbia preso un dosso e abbia perso il controllo della sua bicicletta».

In ragione di quanto accaduto, il comitato organizzatore ha deciso di cancellare la seconda tappa in programma oggi a Passy.

La corsa riprenderà con la terza tappa, domani, la Prè Saint Didier-Colle del Gran San Bernardo, che sarà preceduta da un momento di raccoglimento e il tratto iniziale della tappa sarà neutralizzato in memoria di Samuele.