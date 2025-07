Meloni: "Al lavoro per scongiurare la guerra commerciale con gli Usa"

"Il governo è a lavoro per scongiurare una Guerra commerciale con gli Usa che non avrebbe alcun senso e che impatterebbe soprattutto sui lavoratori. Tutti i nostri sforzi sono rivolti a questo, chiaramente in collaborazione con gli altri leader e con la Commissione europea che la ha competenza su questo dossier". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al XX Congresso confederale della Cisl. Un intervento completamente incentrato sul mondo del lavoro e sul rapporto con le parti sociali dove la premier, rivolgendosi alla platea, ricorda come il governo sia "un interlocutore naturale e ha un rispetto enorme per il lavoro che svolgete. Voglio sottolineare la centralità che il governo attribuisce alle parti sociali, ai lavoratori e chi si fa interprete delle istanze di una categoria. Il confronto è una delle cifre di questo governo, lo abbiamo dimostrato in molte occasioni. Qualcuno ci accusa di essere sordi e di calpestare i bisogni del Paese reale. La realtà dice che è stato questo governo a riaprire le porte della Sala Verde di Palazzo Chigi che qualcuno prima di noi aveva tenuto chiuse. Oggi la Cisl propone di stringere un patto della responsabilità, un’alleanza tra il Governo e le parti sociali per fare squadra, raggiungere insieme obiettivi comuni. Voglio dire alla Segretaria Fumarola e a tutti voi che il Governo accoglie questa sfida. Siamo pronti a fare la nostra parte in questo cammino".

Meloni ricorda, inoltre, l’approvazione della legge sulla partecipazione dei lavoratori proposta dalla Cisl e la definisce "storica" in quanto non si tratta più di una "mera esecuzione di ordini impartiti dall’alto, ma è la piena espressione della capacità delle persone. Primo mattone di una dinamica culturale completamente nuova capace di consegnare alla storia la distruttiva visione conflittuale tra "padrone e operaio" che è vecchia e che ha impedito al tessuto produttivo di liberare il proprio potenziale. Non è un punto di arrivo ma un punto di partenza". Ed è proprio sul rapporto tra lavoratore e datore di lavoro che la premier esorta a costruire su basi nuove "la dinamica tra lavoratori e datori di lavori che non può essere fondata sulla contrapposizione ma sulla condivisione delle responsabilità e dei risultati. Dobbiamo rimettere al centro la partecipazione dando forma e sostanza a un modello nuovo per dare una prospettiva di sviluppo. Le nostre priorità sono chiare: sostenere il lavoro, incentivare chi crea nuova e buona occupazione, far crescere i salari, creare un ambiente favorevole agli investimenti. I dati macroeconomici ci restituiscono un quadro incoraggiante - osserva -, l’andamento dell’economia è positivo, l’occupazione continua a registrare dati positivi. La vera ricchezza di una Nazione risiede nel lavoro, in posti di lavoro di qualità".

"In questi mille giorni di governo vedo soprattutto quello che non va, so che va fatto di più e meglio. Ma il dato che mi rende più orgogliosa è in ognuno di questi mille giorni sono stati creati più posti di lavori nuovi, più di un milione. C'è ancora molto da fare per colmare il divario che abbiamo rispetto alle altre nazioni europee". Poi la sicurezza. "Come garantire la salute e la sicurezza sul lavoro è un tema al centro dell’azione di governo. Ma anche qui serve fare di più perché ogni vita spezzata è una sconfitta. Per questo abbiamo scelto di rafforzare la nostra azione portando le risorse per il 2025 a più 1,2 milioni di euro. La sicurezza sul lavoro non è un costo ma un investimento e un diritto di ogni lavoratore".

Infine, la produttività definita da Meloni un tema "complesso e non rinviabile. Serve un cambio di passo perché da troppi anni la produttività è stagnante, ma è il vero motore di ogni sistema economico, aumenti salariali e produttività sono due facce della stessa medaglia. Non possiamo rassegnarci ad essere condannati alla bassa produttività. Dobbiamo tornare a credere nella capacità non solo di sognare, ma anche di realizzare quei sogni. Questa Nazione ha tutte le carte in regola per non dover inseguire nessuno ma semmai per correre e farsi inseguire dagli altri. Citando Eleanor Roosevelt: la realtà è fatta dai sogni di chi ha il coraggio di crederci", conclude Meloni.