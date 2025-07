Morì per esposizione all'amianto, assegnata una rendita alla vedova: lavorò come meccanico delle FS a Catania, Messina e Palermo

Dopo quasi dieci anni dalla morte, arriva il riconoscimento giudiziario: il Tribunale di Catania ha condannato l’INAIL a corrispondere una rendita di reversibilità in favore della vedova di C.F., ex aggiustatore meccanico delle Ferrovie dello Stato, morto a 65 anni per carcinoma polmonare.

Il tumore, nonostante l’uomo fosse un fumatore, è stato riconosciuto come malattia professionale da esposizione all’amianto e l’indennizzo alla vedova, complessivo, supera i 150mila euro.

C.F., originario di Catania, ha prestato servizio per 38 anni presso vari stabilimenti di RFI S.p.A., prima nel deposito locomotive dell’officina veicoli Catania, poi all’ufficio esercizio navigazione di Messina e successivamente presso quello di Palermo.

Durante tutta la sua carriera ha lavorato senza protezioni adeguate a contatto diretto con componenti ferroviari contenenti amianto: freni, guarnizioni, rivestimenti interni ed esterni delle locomotive, spesso spruzzati con fibre d’amianto per proteggerli dal calore.