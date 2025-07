Omicidio Piersanti Mattarella: nuovi accertamenti sull'impronta del killer

Il gip del tribunale di Palermo ha nominato i periti che, a partire dal 10 settembre prossimo, a Firenze, svolgeranno gli accertamenti irripetibili sull'impronta ritrovata sulla Fiat 127 usata dai killer di Piersanti Mattarella, il presidente della Regione siciliana ucciso il 6 gennaio del 1980 in via Libertà, nel capoluogo siciliano.

L’impronta era stata individuata 45 anni fa, ma le tecniche allora in uso non avevano consentito un esame adeguato per effettuare le comparazioni, sia papillari, sia genetiche: tuttavia il reperto era stato conservato e adesso che la tecnologia si è notevolmente evoluta, potrebbe tornare utile per stabilire se quella traccia sia riconducibile al Dna e alle impronte dei due nuovi indagati, Nino Madonia e Giuseppe Lucchese.

Agli esperti sono stati assegnati 90 giorni di tempo, che decorreranno dall’avvio delle operazioni, per comparare tutto. Madonia e Lucchese sono stati iscritti di recente come presunti responsabili dell’omicidio del fratello dell’attuale presidente della Repubblica. Madonia sarebbe il killer dagli occhi di ghiaccio, in un primo momento individuato nella persona del terrorista nero Giusva Fioravanti (processato e assolto con sentenza definitiva); Lucchese sarebbe stato l’autista della 127. Sono due mafiosi di rango, uno di Resuttana (mandamento "competente" per territorio sul luogo del delitto), l’altro di Ciaculli: erano allora giovani, 28 anni Madonia, 22 Lucchese. I loro legali, gli avvocati Vincenzo Giambruno e Silvia Mantione, hanno presentato un’istanza per chiedere l’inutilizzabilità dell’impronta. Antonino Madonia ha fatto rilevare che il 6 giugno gli sarebbero state prelevate nuove impronte digitali senza che fosse informato dell’uso che ne dovrà essere fatto.