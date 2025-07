Scippo di un orologio Richard Mille da 300mila euro a Milano, fermato un 25enne - VIDEO

È stato subito individuato e arrestato il presunto responsabile dello scippo di un orologio Richard Mille da 300 mila euro avvenuto ieri a Milano ai danni del dirigente di una società turca.

Si tratta di un uomo di origine nordafricana che si è dichiarato cittadino belga, di circa 25 anni, con numerosi alias. È stato riconosciuto dagli agenti della Squadra Mobile e bloccato dai motociclisti in borghese, i cosiddetti 'falchì dentro un kebab in via Panfilo Castaldi, nei pressi della stazione Centrale.