Strage di Altavilla, parla la figlia di Antonella Salamone: "Mia madre bruciata sulla collina"

«Eravamo tutti sulla collina quando abbiamo bruciato il corpo di mia mamma. Io dopo un poì sono scesa ma non riuscivo a scappare, ero senza forze». E’ un passaggio della drammatica deposizione della ragazza che, col padre Giovanni Barreca e una coppia di fanatici religiosi, Sabrina Fina e Massimo Carandente, ha ucciso la madre Antonella Salamone e i due fratelli. Emanuele e Kevin. La strage è accaduta a febbraio del 2023 ad Altavilla Milicia, nel palermitano. Le vittime vennero torturate e assassinate durante un folle rito di purificazione dal male. La madre della ragazza è stata anche bruciata. «Non dormivo. Potevo riposare pochi minuti soltanto. Era una cosa potente», ha detto nel corso del processo in cui sono imputati il padre e la coppia parlando del rito durato giorni. La giovane viene giudicata separatamente perché all’epoca dei fatti era minorenne.

«Non si è riusciti a capire se la ragazza ha avuto un ruolo attivo o marginale nella strage di Altavilla. E’ apparsa molto provata e confusa rispetto alle dichiarazioni che aveva reso a febbraio 2024 e a marzo». Così l'avvocato Giovanni Barracato, difensore del muratore Giovanni Barreca, ha descritto la testimonianza della figlia dell’imputato. Nel corso dell’esame reso in aula la giovane, all’epoca dei fatti minorenne, ha detto di aver fatto ciò che altri in preda al delirio e alla volontà di purificare la villetta dagli spiriti maligni le dicevano di fare. Insieme a Barreca e alla figlia sono imputati dei tre delitti Massimo Carandente e Sabrina Fina, la coppia conosciuta dal muratore e dalla moglie durante incontri di preghiera. «La ragazza ha parlato anche dei suoi fratelli - ha detto l'avvocato Giancarlo Barracato - e delle torture subite anche se ha riferito che in certi momenti era stata bendata dalla coppia». Durante l’udienza, rispondendo alle domande del pm e degli avvocati, l’imputata ha anche avuto un malore. Carandente e Barreca sono rimasti sempre in silenzio e non hanno mai guardato la giovane. Mentre la Fina, dopo la testimonianza della ragazzina e dopo l’esame dei genitori della Salamone, ha chiesto di fare dichiarazioni spontanee negando di aver partecipato agli omicidi.