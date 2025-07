Il rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri è tra gli indagati per il crollo avvenuto nel polo universitario distaccato in costruzione in via Atenea, ad Agrigento. Il crollo avvenne il 15 maggio scorso e riguardò un muro nel piazzale dell’edificio. L'incidente causò lo stop del cantiere, che fu sequestrato, e lo sgombero di una casa e alcuni b&b.