Interruzione volontaria di gravidanza, la Sardegna da apripista fra le città del centro sud nell'uso del metodo farmacologico

La Sardegna fa da apripista fra le regioni del Centro-Sud Italia per l’interruzione volontaria di gravidanza con il metodo farmacologico. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore della Sanità Armando Bartolazzi, ha deciso di avviare un percorso per recepire le Linee di indirizzo nazionali in materia, per rendere possibile questa pratica anche negli ambulatori e nei consultori autorizzati e collegati ad una struttura ospedaliera, senza alcun costo per le pazienti. Sarà attivata anche una fase di sperimentazione, che prevede anche l’assunzione domiciliare dei farmaci utilizzati per l’Ivg, che per ora avviene esclusivamente in regime di ricovero ordinario nelle strutture ospedaliere.

«Dopo oltre dieci anni di silenzio - ha commentato Bartolazzi -, la Sardegna compie un grande salto di qualità e si allinea alle pratiche più moderne a livello nazionale ed europeo. Si tratta di un cambiamento atteso da anni che ci pone tra le regioni più virtuose sul fronte dei diritti e della modernizzazione dei servizi sanitari. La sperimentazione per l’assunzione domiciliare del farmaco è una scelta innovativa che oggi solo l’Emilia-Romagna ha introdotto in Italia. Un segno concreto di attenzione e rispetto verso la salute e l’autodeterminazione delle donne».