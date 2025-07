Paura per Michel Platini, ladri mentre era in casa: rubati una ventina di trofei

L’ex stella della Juventus e della nazionale francese, nonché ex presidente dell’Uefa, Michel Platini è stato vittima di un furto questa mattina nella sua casa vicino a Marsiglia. Platini, intorno alle 5.30, sentendo dei rumori provenienti dal giardino si è svegliato per verificare cosa stesse accadendo, vedendo un individuo incappucciato fuggire.

Il tre volte Pallone d’Oro ha poi appurato che in un locale in cui custodisce numerosi trofei e medaglie ricevuti nel corso della sua carriera ne mancavano una ventina. Secondo quanto riportato da RTL i danni sono ancora in fase di valutazione, la procura di Marsiglia - intanto - ha aperto un’indagine per furto con scasso aggravato.