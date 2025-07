Pausini-Grignani, scontro su "La mia storia tra le dita". Lei fa un post sulla cover ma non cita l'autore

Una canzone, due artisti. Il primo è Gianluca Grignani che nel 1994 ottenne uno strabiliante successo con La mia storia tra le dita, uno dei suoi brani più conosciuti. L’altra è Laura Pausini che ha deciso di darle nuova vita, ricantandola oltre che in italiano anche in spagnolo e in portoghese, e lo ha annunciato con un post sui social. «La mia storia tra le dita. Nuovo singolo fuori il 12 settembre». Peccato che abbia dimenticato un particolare: citare proprio Grignani (lo farà nelle ore successive, correggendo il post), che non l’ha presa benissimo e - sempre via social, mezzo di comunicazione per eccellenza ormai - si è fatto sentire.

«Ciao Laura che ti voglio bene lo sai - ha scritto, lamentando anche il fatto che il commento sia stato più volte cancellato sulle pagine di Pausini -. Credo di avertelo detto nel backstage di un tuo concerto al Forum o in altre occasioni. Con tutto il rispetto e la gentilezza che riservo, in primis, alla donna e poi alla grande interprete che sei è però doveroso che io ricordi che il tuo singolo in uscita (al quale, ti rivelo, dedico i miei migliori auspici) è una cover di un brano che, se non sbaglio, ho scritto e interpretato io. Ci tenevo a ricordarlo.