Terremoto: a Napoli un nuovo sciame sismico legato al bradisismo e una scossa di magnitudo 4.0

È perciò il progressivo sollevamento del suolo il motore dei terremoti che avvengono in questa zona, come è accaduto nel settembre 2023, di magnitudo 4,2, e nel marzo 2025, con terremoto di magnitudo 4,6. È una caratteristica, ha rilevato Bianco, che si deve alla struttura tipica di questa zona, che "tende a riattivarsi grazie al motore del bradisismo, ossia il processo che causa il sollevamento del suolo» e del quale «da oltre un anno si osserva un’intensificazione».

«Il terremoto è in linea con l’attività bradisismica : come tutti i terremoti che avvengono ai Campi Flegrei, anche questo è legato a processi di natura vulcanica », ha detto all’ANSA Francesca Bianco, direttrice del dipartimento Vulcani dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Il graduale sollevamento del suolo, infatti, fa sì che la zona al di sopra della caldera venga inarcata, generando una calotta: è questo movimento a produrre la sismicità. Ricerche recenti indicano che, a partire dal 1950, la caldera dei Campi Flegrei ha visto sollevarsi il suolo di oltre 4 metri nell’area di Pozzuoli.

Anche per il direttore dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, Mauro Di Vito, il terremoto nella zona di Bagnoli è avvenuto «in un periodo in cui il sollevamento del suolo prosegue con le stesse caratteristiche, concentrato nell’area di massimo sollevamento a Rione Terra». Sono inalterati, ha aggiunto, anche tutti gli altri parametri: «la deformazione del suolo prosegue alla stessa velocità di 1,5 centimetri al mese a Rione Terra», ha aggiunto riferendosi al punto della caldera nel quale il sollevamento del suolo ha raggiunto i valori più elevati. «Il degassamento - ha detto ancora Di Vito - procede in modo molto sostenuto, ma con caratteristiche simili a quelle rilevate nei mesi precedenti».