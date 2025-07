Un freno al salasso degli affitti. La Regione siciliana acquisterà tre palazzi

Testo alla mano è solo un articolo della manovra ter che comporta una spesa di 17 milioni. Ma dietro le pieghe dell’articolo 8, che stanzia i fondi per l’acquisto di tre palazzi, si cela un piano che porterà al trasferimento delle sedi vari assessorati in cui lavorano 1.572 persone.

È una inversione a U rispetto al piano, finanziato ma naufragato nella scorsa legislatura, che avrebbe portato a investire 400 milioni per la realizzazione di un centro direzionale in via La Malfa in cui trasferire tutti gli uffici palermitani della Regione.

Il nuovo piano, preparato dal dipartimento Finanze guidato da Silvio Cuffaro e inserito da Schifani nella manovra spedita all’Ars, parte dell’acquisto del palazzo di via Cordova 76 a Palermo. La spesa prevista è di 13 milioni e mezzo.

Abbandonata, per le proteste dei sindacati, l’idea di farlo acquistare al Fondo Pensioni, sarà la stessa Regione a farlo proprio. Lì per ora ha sede la Procura della Corte dei Conti e il piano prevede di trasferirci anche la sezione di Controllo.

La Regione è obbligata per legge a garantire le sedi alla magistratura contabile, che così finirebbe in un’unica struttura. La sede attuale della sezione di Controllo, in via Notarbartolo, oggi in affitto, non verrebbe però abbandonata: la Regione la terrebbe perché ha un canone inferiore rispetto ad altri, che invece verrebbero disdetti. Il piano prevede per esempio di trasferire in via Notarbartolo il Fondo Pensioni (oggi in viale Regione Siciliana all’altezza del Motel Agip) e anche l’assessorato ai Rifiuti (oggi in viale Campania) e la Programmazione.

