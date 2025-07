Assegno di inclusione: bonus per 100 mila famiglie della Sicilia

Per il via libera bisognerà aspettare l’iter del cosiddetto decreto Ilva, ancora all’esame del Parlamento, ma le probabilità che la misura passi sono molto alte, perché l’input viene dal governo Meloni sotto forma di emendamento alla normativa in questione, presentato ieri al Senato: arriva il contributo straordinario di massimo 500 euro per chi, dopo 18 mesi, ha subito l’interruzione l’Assegno di inclusione (Adi). Un bonus una tantum che in Sicilia coinvolgerebbe una platea di circa 110 mila famiglie, la quota più alta dopo la Campania, pari a più di un quinto dei 506 mila nuclei che al termine di questa estate, arriverebbero al momentaneo stop dell’aiuto economico, con la possibilità di richiedere nuovamente il benefit dopo 30 giorni. Va ricordato che l’Adi, una volta conclusi i primi 18 mesi di incasso, si può rinnovare per un periodo di un anno, ma per legge, prima della presentazione dell’istanza, deve passere almeno un mese di interruzione.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale