Borsellino: 33 anni fa la strage, la ricerca della verità non si ferma. Piantedosi a Palermo con Schifani

La memoria oltre la retorica. E le inchieste continuano con l’obiettivo di fare luce fino in fondo sulla stagione stragista. Palermo ricorda Paolo Borsellino , Emanuela Loi, 24 anni, la prima donna poliziotto in una squadra di agenti addetta alle scorte; Agostino Catalano, 42 anni; Vincenzo Li Muli, 22 anni; Walter Eddie Cosina, 31 anni, e Claudio Traina, 27 anni. Tutti uccisi dal tritolo mafioso il 19 luglio 1992 . Unico superstite l’agente Antonino Vullo. Una veglia degli Scout, nella notte appena trascorsa, ha restituito vita a una piazza trasformata nel 1992 in luogo di morte e che oggi è il cuore di tante attività e istanze.

«La procura di Caltanissetta sta lavorando e sta lavorando con il sostegno e il supporto della procura nazionale antimafia e antiterrorismo», ha assicurato il procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo, in questi giorni a Palermo per un incontro sulle sfide della criminalità organizzata transnazionale. C'è ancora un «debito di verità» , ha spiegato, «non solo nei confronti della famiglia Borsellino, ma del Paese intero, è un debito che grava sulle spalle di tutti e che siamo impegnati a onorare». «Mio padre - ha detto Manfredi Borsellino - voleva vincere questa guerra, ma gli è stato impedito da troppe persone vicine a lui , al suo ambito lavorativo. Siamo ancora alla ricerca di questo 'amico' che lo ha tradito, di coloro che lo hanno fatto, che gli erano vicini e lo hanno lasciato solo, non soltanto tra le istituzioni, ma in quel mondo professionale, lavorativo, giudiziario che lo circondava e che doveva blindarlo, proteggerlo, salvaguardarlo».

Gli attentati contro Giovanni Falcone e Paolo Borsellino si consumarono in un contesto d’incapacità e complicità che va ben oltre il livello della mafia, in un quadro, come certificato dalle sentenze, di «colossale depistaggio». Poco fu fatto per proteggere Paolo Borsellino; 51 anni, da 28 in magistratura, procuratore aggiunto nel capoluogo siciliano dopo aver diretto la procura di Marsala.

Quel giorno dell’estate di 33 anni fa, Paolo Borsellino pranzò a Villagrazia con la moglie Agnese e i figli Manfredi e Lucia. Poi si recò con la sua scorta in via D’Amelio, dove vivevano la madre e la sorella. Una Fiat 126 parcheggiata nei pressi dell’abitazione della madre con circa cento chili di tritolo a bordo, esplose al passaggio del giudice, uccidendo anche i cinque agenti. Erano le 16.58. L’esplosione venne avvertita in gran parte della città.

«Non ci rassegniamo - ripete il presidente della Corte d’appello di Palermo, Matteo Frasca - a non conoscere tutta la verità sulle stragi e questo impegno deve coinvolgere tutte le forze sane di questo Paese. Lo dobbiamo alle vittime e ai loro familiari, e lo dobbiamo alla nostra democrazia altrimenti destinata a rimanere incompiuta».

Le iniziative

Tra memoria e impegno, il cuore delle iniziative e della richiesta di una verità piena è via D’Amelio. Dalle 8 alle 14 - organizzato dal Centro Studi Paolo e Rita Borsellino - «Coloriamo via D’Amelio: il 19 luglio per i cittadini di domani. Dedicato a Rita, Paolo, Agostino, Claudio, Emanuela, Vincenzo e Walter». Attività all’aperto, davanti all’Albero della Pace, in collaborazione con il movimento delle Agende rosse di Salvatore Borsellino; laboratori educativi ispirati all’espressione «Se vuoi la pace, prepara la pace», un itinerario educativo per costruire strumenti di pace, fratellanza e amicizia. Contemporaneamente, al palazzo di giustizia di Palermo, seconda giornata del convegno «Le sfide della criminalità organizzata transnazionale - Scenari europei e latino-americani della cooperazione giudiziaria internazionale"; presenti, fra gli altri, il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo e la presidente dell’Antimafia, Chiara Colosimo. Omaggio delle istituzioni al Reparto Scorte della Caserma Lungaro della polizia.

Alle 15 in via D’Amelio il dibattito «L'agenda rossa e il filo di sangue delle stragi», organizzato dal movimento delle Agende Rosse. Con testimonianze e dei familiari di vittime della mafia. Saranno presenti le famiglie: Manca, Agostino, Impastato, Mormile, Caccia, Montinaro, Catalano, Traina, Giovanni Paparcuri (sopravvissuto alla strage di Chinnici), Antonio Vullo (unico sopravvissuto strage di via D’Amelio), Salvatore Borsellino. Alle 16.58, il minuto di silenzio e la lettura della poesia Giudice Paolo di Marilena Monti. Annunciata la presenza della leader del Pd, Elly Schlein. Alle 18.30 il dibattito «Giovani e antimafia: contro silenzi e depistaggi» organizzato da OurVoice. Confronto tra il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi con i partecipanti alla Cittadella della gioventù promossa dall’Agenzia italiana per la gioventù. Alle 20.30, fiaccolata organizzata da Comunità '92 e Forum 19 luglio: da piazza Vittorio Veneto, attraverso le vie Libertà e Autonomia Siciliana fino a via D’Amelio. Alle 21, a Villa Filippina, lo spettacolo «Il regno del disordine». Alle 21.30, in via D’Amelio, «Note di resistenza oltre le macerie - Suoni e silenzi sulle stragi di Stato», di OurVoice.

Piantedosi a Palermo, "Avanti sulla lotta alle mafie"

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi partecipa oggi a Palermo alla cerimonia in onore del giudice Paolo Borsellino e dei poliziotti della sua scorta che 33 anni fa persero la vita nella strage mafiosa di via D’Amelio. «Rendiamo onore a servitori dello Stato - dice il titolare del Viminale - che non hanno mai indietreggiato nella lotta alla criminalità organizzata, fino all’estremo sacrificio. Il loro ricordo continua a essere ispirazione e monito per le nuove generazioni. Il loro impegno per la legalità, la giustizia e il bene comune ci guida nella battaglia contro ogni forma di violenza e prevaricazione».

Borsellino, Schifani: «Verità non più rinviabile. La Sicilia non dimentica»

«A trentatré anni dalla strage di via D’Amelio, la Sicilia rende omaggio a Paolo Borsellino e agli agenti della sua scorta - Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina - caduti per difendere lo Stato e la legalità. Il loro sacrificio ci impone di non fermarci. La verità su quella strage non può più essere rinviata. È un dovere morale e istituzionale che lo Stato deve assolvere fino in fondo. Come presidente della Regione rinnovo l’impegno a sostenere ogni passo verso la piena verità, per rispetto delle vittime e per dare giustizia a un’intera comunità che chiede chiarezza, memoria e coraggio».

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che stamattina alla Caserma Lungaro a Palermo, insieme al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e al capo della Polizia Vittorio Pisani, ha deposto una corona d'alloro in memoria dei caduti del 19 luglio 1992.