Chi è Valentina Greco, la 32enne attivista italiana scomparsa da 10 giorni in Tunisia. La mamma: "Anni fa ha avuto un'embolia polmonare, deve prendere dei farmaci"

In Tunisia non si ha ancora nessuna notizia di Valentina Greco, la 42enne cagliaritana residente da tre anni a Sidi Bou Said scomparsa nel nulla da una decina di giorni, dopo la telefonata fatta alla madre in Sardegna il 9 luglio. Valentina, molto impegnata sul fronte dei diritti civili, collabora con aziende internazionali, agenzie umanitarie e progetti dell’Onu come consulente per i diritti umani lavorando in smart working dalla sua casa nel 'villaggio degli artistì vicino a Tunisi.

Per gli inquirenti al lavoro sul caso, Gendarmeria tunisina, Carabinieri di Cagliari e Interpool, restano aperte tutte le ipotesi.

La prima è quella dell’allontanamento volontario, anche se in casa sono stati trovati i suoi tre gatti e i parenti sostengono che non li avrebbe mai abbandonati (in caso di assenza li affidava sempre a un’amica veterinaria). In casa i gendarmi non hanno invece trovato il computer di Valentina.