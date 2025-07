Gli insulti sessisti per la foto di Pedro col figlio: lo scatto al compleanno. Il bimbo, 8 anni, indossa una coroncina

E poi apprezzamenti al calciatore «campione sul campo e nella vita» e parole di sostegno anche da chi non te lo aspetti, ovvero i supporter della Roma: «Questa volta tifo per te, bravissimo!». Un gesto, quello del giocatore - tra quelli ad aver vinto più trofei di sempre, 5 volte la Liga, 3 Coppe di Spagna, 4 Supercoppe, 3 Champions League, 3 Supercoppe europee e due mondiali per club con il Barcellona, oltre ad una Premier League, una Coppa d’Inghilterra e un’Europa League con il Chelsea, un Mondiale e un Europei - destinato a non passare inosservato. Il presidente di Gaynet e Coordinatore del Progetto Outsport, Rosario Coco ringrazio «di cuore Pedro per aver fatto felice il proprio figlio anche a costo di scontrarsi con i pregiudizi e l'odio degli adulti. Mi piacerebbe invitarlo alle iniziative di formazione che abbiamo in programma sull'inclusione nel calcio con l’Odg Lazio e la Lega Dilettanti».