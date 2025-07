Open Arms, la procura di Palermo impugna l'assoluzione di Salvini: presentato ricorso in Cassazione. Il vicepremier: "Qualche magistrato non si rassegna"

La Procura ha optato per il ricorso diretto alla Cassazione, che è giudice di legittimità, sostenendo che il verdetto di assoluzione non confuta la ricostruzione dei fatti prospettati dall’accusa, che sono dunque accertati, ma si limita, interpretando male leggi e convenzioni internazionali, a dire che l’Italia non aveva l’obbligo di assegnare alla nave spagnola il porto sicuro (Pos). Inutile dunque sarebbe, per i pm, un nuovo processo d’appello.

La Procura di Palermo ha depositato il ricorso in Cassazione contro la sentenza che ha assolto dai reati di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio il leader della Lega Matteo Salvini per la vicenda Open Arms . Si tratta del cosiddetto «ricorso per saltum» che consente di evitare il giudizio di appello e di ottenere direttamente una pronuncia della Suprema Corte. «Difendere l’Italia e i suoi confini non è un reato». Così, sui social, Matteo Salvini.

Piantedosi: "Sulla vicenda Open Arms moralmente imputabile anche io"

Sulla vicenda Open Arms "mi ritengo moralmente imputabile anche io": lo ha affermato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, commentando l’impugnazione della Procura di Palermo dell’assoluzione di Matteo Salvini nel processo Open Arms. " Mi dispiace umanamente e personalmente e anche professionalmente», ha detto il titolare del Viminale a margine di un evento a Roma sulla lotta alle mafie, «io ho vissuto quella stagione da capo di gabinetto di Salvini. Me ne sento ancora più partecipe e rivendico l’azione che fu fatta per contrastare l’immigrazione illegale che non è tanto diversa dalle mafie».

Salvini, c'è qualche magistrato che non si rassegna

«Qualche pm evidentemente non si rassegna...». Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, commentando in un colloquio con il Corriere della Sera il ricorso in Cassazione della Procura di Palermo contro la sua assoluzione nel processo per i fatti della nave Open Arms. «I miei avvocati si aspettavano la mossa della Procura», confessa Salvini. «Onestamente, la mia prima reazione è stata un mix di stupore e di rabbia. Incazzatura, anche...». «Ma come? Come è possibile? Dopo quattro anni di processo? Dopo decine di testimonianze che hanno portato all’assoluzione, si rischia di ricominciare tutto da capo?», chiede il vicepremier. Il ministro delle Infrastrutture ringrazia poi il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che si è dichiarato 'coimputabile' nel processo Open Arms: «Piantedosi è un amico e un ottimo ministro, come è stato un ottimo capo di gabinetto al Viminale. Lo stimo e lo ringrazio». E critica invece le opposizioni: «Il processo è iniziato per il voto della sinistra in Parlamento» e, in particolare, Salvini critica l’atteggiamento di M5s, con cui era al governo ai tempi dei fatti di Open arms: «Per me coerenza, lealtà, onestà e coraggio non sono solo parole, sono una condotta di vita. Invece loro hanno cambiato idea solo perchè avevo tolto la fiducia a Conte».