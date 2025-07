Segregato dalla sue ex per i soldi, quattro anni prigioniero a Vigevano: al freddo e con poco cibo. Un calabrese tra i sospettati

Un inferno durato quattro anni. Segregato, chiuso nella propria abitazione dalla sua ex e da tre complici, senza alcuna possibilità di comunicare con l’esterno. E con l’intento di depredare il suo patrimonio. È l’inferno vissuto da un 40enne di Vigevano, in provincia di Pavia, affetto da problemi di infermità psichica e incapace di badare a se stesso. L’uomo, per 1.460 giorni, è stato rinchiuso tra le mura della sua stessa casa divenuta una prigione: senza acqua calda né riscaldamento. Una cattività nel luogo che per lui doveva essere il più sicuro in cui anche il cibo era razionato e le interazioni con l’esterno erano, di fatto, inesistenti.

Nulla era stato lasciato al caso: sul muro perimetrale era stato collocato persino del filo spinato che rendeva impossibile al 40enne qualsiasi tentativo di fuga. Il ritrovamento dell’uomo risale a fine novembre, a opera di una Volante, chiamata da alcune persone che avevano segnalato il lancio di oggetti nel loro cortile da parte dell’occupante della villa accanto. Forse un tentativo disperato dell’uomo di comunicare con l’esterno e chiedere aiuto. All’interno dell’abitazione, gli agenti hanno trovato rinchiuso il proprietario in evidente stato confusionale e di abbandono. L’uomo è stato immediatamente trasferito all’ospedale civile di Vigevano.