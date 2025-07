Sicilia Digitale, il conto salato degli sprechi: in manovra pronti 89 milioni

Le stagioni degli sprechi presentano il conto. Ed è salatissimo: vale 89 milioni, da pagare subito, per evitare che la cifra lieviti e provochi perfino il fallimento di una delle società strategiche della Regione, Sicilia Digitale. Per questo motivo i due articoli più pesanti, dal punto di vista del budget, inseriti da Renato Schifani nella manovra ter sono proprio quelli che permetteranno al governo di estinguere debiti frutto di sentenze evitando così pignoramenti che potrebbero costare fra 100 e 150 milioni.

Gli articoli 9 e 10 del testo base della manovra approvata in giunta e spedita all’Ars prevedono l’estinzione dei debiti causati dall’Ente Acquedotti Siciliani e da Sicilia e Servizi (antenata di Sicilia Digitale).

Nel primo caso il debito da estinguere vale 54 milioni. Ed è frutto - spiegano all’assessorato all’Economia - di bollette e servizi non pagati dall’Eas nel corso di vari anni fino a quando non è stato messo in liquidazione. È un accumulo di debiti che nascono negli anni Novanta e arrivano fino a una decina d’anni fa.

