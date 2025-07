Due turisti statunitensi rapinati e aggrediti a Palermo

Una coppia di turisti statunitensi, di 28 e 27 anni, è stata aggredita in centro a Palermo e trasportata in ospedale per accertamenti. Il ragazzo ha avuto la peggio, colpito con una mazza al volto, la tac non avrebbe rilevato danni celebrali; entrambi sono stati dimessi. Stavano tornando in albergo quando sono stati sorpresi da un branco e rapinati. La polizia sta cercando di ricostruire l'aggressione anche attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza.