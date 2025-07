Gaza, il mondo fermi questa carneficina: Israele sta attuando azioni di pulizia etnica

Davanti a un genocidio come si può restare in silenzio? Come si può continuare a far passare in secondo piano la tragedia umanitaria di questa seconda decade di millennio, di portata simile a quella vissuta dagli ebrei durante il Nazismo? Israele sta attuando quotidianamente azioni di pulizia etnica con l’unico vero obiettivo: sradicare totalmente la popolazione palestinese e costruire una nuova Striscia di Gaza a uso e consumo di Netanyahu, di Trump e dei loro amici.

L’orrenda strage compiuta da Hamas (movimento che solo un certa Sinistra estrema può “apprezzare”) non c’entra più nulla. La reazione del governo israeliano è la stessa di quella dei tedeschi alle Fosse ardeatine. I numeri sono inoppugnabili, non possono essere contestati. Sono quelli forniti dall’Onu, da Amnesty International e da tutte le organizzazioni umanitarie. Dall’ottobre 2023 a oggi centinaia di migliaia di morti, due milioni di palestinesi sfollati, oltre il 90 per cento del territorio di Gaza devastato. Ma sono cifre aride, dietro le quali si nascondono le tragedie del giorno per giorno, i bambini che soffrono la fame come in Africa durante le peggiori carestie, le donne stuprate dai soldati israeliani, le famiglie distrutte, gli spari sulla folla in coda davanti alla distribuzione dei viveri (che è poi l’atto della più infame delle codardie, uccidere inermi mentre chiedono acqua o pane). Come può il Governo italiano continuare a ritenere valido il “memorandum” con Israele? Come può l’Occidente essere così “tiepido”, quando in altri casi ci si è mobilitati con la forza delle armi e delle sanzioni? Come si può discutere ancora con un criminale di guerra, così come dichiarato dalla Corte internazionale? Il mondo fermi Netanyahu. E non perché ha commesso un “errore” (l’attacco alla chiesa cattolica) ma perché è il responsabile di un genocidio. Come lo fu Hitler con gli ebrei.