L'inchiesta di Milano, l'ex vicesindaca avvisava: "O mollate o vi travolgono"

«Bisogna mollare un pò, vi travolgono»: è il messaggio inviato all’assessore Giancarlo Tancredi, per il quale la Procura di Milano ha chiesto i domiciliari, da Ada Lucia De Cesaris. Ex vicesindaco del capoluogo lombardo con delega all’Urbanistica dal 2011 al 2015 durante la giunta di Giuliano Pisapia e avvocato, è tra le 74 persone indagate nella maxi inchiesta sull'urbanistica. Tentata concussione è l’ipotesi mossa dai pm nei confronti dell’avvocatessa, che avrebbe esercitato una «costante ingerenza» su Tancredi e, più in generale, «nelle vicende interne all’Amministrazione comunale, persino nelle fasi decisionali che sono prerogativa della parte politica». Ivan Scalfarotto, senatore e coordinatore di Italia Viva a Milano, parla di «infame meccanismo della fuga di notizie con il contagocce, un classico di tutte le grandi indagini sulla politica finite sui giornali, specie di quelle risoltesi in nulla». E si dice «certo dell’assoluta trasparenza dell’operato" della De Cesaris, nonché grato «per il suo contributo allo sviluppo di Milano quale grande capitale europea».

Per Riccardo De Corato, ex vicesindaco delle giunte milanesi di centrodestra e parlamentare di Fratelli d’Italia, il fatto che sia indagata la De Cesaris «mette in luce che il problema dell’Urbanistica risale a oltre 10 anni fa, con l’Amministrazione Pisapia». Secondo una informativa dello scorso maggio della Gdf, che riporta numerose già tra i due, De Cesaris avrebbe suggerito a Tancredi «disposizioni che appaiono invece di competenza della Giunta milanese, facendosi inoltre portatrice delle istanze (e rimostranze) della parte imprenditoriale legata al settore immobiliare operante sul territorio milanese». Già dall’ottobre 2019, ad esempio, De Cesaris chiedeva conto a Tancredi, quando era dirigente comunale, «dello stato di avanzamento della pratica inerente la 'Caserma Mamelì». Poi, nel novembre 2021, i due avrebbero pianificato «un incontro riservato» su una delibera, non meglio precisata, «presso l’Ufficio del neo Assessore Tancredi». Tancredi si sarebbe raccomandato di non dare «nell’occhio», scrivendo «non fate troppa scena».