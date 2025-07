L'indagine di Milano, il pressing sulla Commissione per il Villaggio Olimpico

«Posso chiederti la cortesia di trasmettere il parere del Villaggio Olimpico entro le 10.00 di lunedì». «Sì, lunedì mattina c'è...». Tra i presunti «pressing" dell’assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Milano, Giancarlo Tancredi, le carte dell’indagine della Procura di Milano sulla gestione dei più rilevanti progetti urbanistici della città valorizzano anche quello che riguarda il complesso, oramai quasi pronto, per gli atleti che prenderanno parte alle Olimpiadi invernali del 2026. Complesso da trasformare, una volta finiti i Giochi, in studentato e al centro di chat tra l'esponente della giunta milanese e il presidente della disciolta Commissione Paesaggio, Giuseppe Marinoni e pure tra lui e un suo vice, Alessandro Scandurra, per dribblare, questa è l'ipotesi, la sua incompatibilità nel dare il parere sull'opera edilizia. Mentre gli investigatori del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf si apprestano all’analisi di una quantità immensa di materiale, frutto dei sequestri di mercoledì scorso, Giancarlo Tancredi, Manfredi Catella, Ceo di Coima, destinatari di una richiesta di arresti domiciliari, Giuseppe Marinoni, Alessandro Scandurra e gli altri due imprenditori (Andrea Bezziccheri e Federico Pella) per i quali è stata chiesta la misura del carcere, stanno preparando la loro linea difensiva, in vista dell’interrogatorio preventivo davanti al gip Mattia Fiorentini, fissato per mercoledì prossimo.

Questo pomeriggio Tancredi si è visto con il suo avvocato, Giovanni Brambilla Pisoni, per lavorare all’esame che dovrà sostenere davanti al giudice, a cui intende rispondere. L'assessore, secondo quanto appreso, interverrà anche domani pomeriggio a Palazzo Marino. Nelle prossime ore, come ha anticipato al sindaco Giuseppe Sala - pure lui indagato - che domani parlerà in Consiglio comunale, l’assessore dovrebbe lasciare l’incarico proprio per concentrarsi e difendersi da accuse che lui ovviamente respinge una per una. Da un paio di giorni anche il pool difensivo che assiste Catella e Coima - Francesco Mucciarelli e Adriano Raffaelli per il Ceo e Paola Severino per la società - sta approntando una articolata memoria difensiva che passa in rassegna una ad una le imputazioni che per il manager «non corrispondono al vero». Innanzitutto perché ha esercitato solamente il suo diritto di sostenere i progetti che hanno a capo il gruppo che presiede, senza commettere alcun illecito. Si chiamerà fuori da quello che per inquirenti e investigatori sarebbe stato un «flusso costante di sollecitazioni» di Tancredi su Marinoni che hanno riguardato non solo il Pirellino-Torre Botanica, progetto che ha fatto finire nei guai sia il sindaco sia l’architetto Stefano Boeri, ma anche un altro capitolo su cui le indagini stanno effettuando approfondimenti: il Villaggio Olimpico con annessi e connessi, compreso il Pala Santa Giulia.