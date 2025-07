Nessuna "sindrome di Lazzaro" per l'uomo "resuscitato" a Tarquinia. L'Ares 118 la bolla come fake news: "Mai dichiarata morte"

Solo una complessa manovra di rianimazione riuscita, nessuna "resurrezione": il personale di soccorso dell’Ares 118 ha smentito come 'fake news' la notizia secondo cui un paziente sarebbe "resuscitato" vicino a Tarquinia e ha negato che il medico intervenuto abbia mai accertato la morte del paziente o redatto alcuna constatazione di decesso. Il drammatico episodio è avvenuto venerdì sera nella frazione di Marina Velca, sul litorale viterbese, dove un 78enne di origine libica ha accusato un grave malore in casa.

«Per quanto costruita bene e confezionata per essere venduta e diventare virale, la notizia è priva di qualsiasi fondamento», sostiene la nota dell’Ares 118, «non c'è stata alcuna 'Sindrome di Lazzarò": «Gli operatori intervenuti sul posto hanno trovato il paziente in arresto cardiocircolatorio e hanno prontamente iniziato le manovre di rianimazione e la somministrazione di farmaci, dopo oltre mezz'ora di tentativi di rianimazione, il quadro clinico del paziente non lasciava alte aspettative di risoluzione. Ciononostante gli operatori hanno continuato a eseguire le manovre di rianimazione che hanno portato al ritorno della circolazione spontanea del paziente».